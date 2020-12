Magazine Para se emocionar Michel Teló lança o EP Pra Ouvir no Fone com canções mais intimistas e que falam de coisas simples da vida

Voz, violão e emoção. Diferente de tudo que já fez na carreira, o sertanejo Michel Teló se desconectou de canções dançantes e de refrões chicletes para falar de momentos simples e únicos da vida no novo disco, Pra Ouvir no Fone. Nada de sofrência, pisadinha ou balada, o cantor mergulhou no sertão numa sonoridade que lembra Almir Sater, Renato Teixeira e Victor...