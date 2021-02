Magazine Para saborear De receita de família criada por volta de 1958, em Quirinópolis, e saboreada na intimidade dos amigos, a chica doida sofreu adaptações e ganhou status de fast food. Uma pesquisa rápida em aplicativos de entrega de comida prova como o prato faz sucesso em Goiânia. Confira alguns dos lugares onde saborear e pedir a iguaria.

QuifoodlA empresa vende chica doida congelada nas versões tradicional, apimentada e vegetariana. Há quitutes de 600 gramas e também de 1 quilo, a última feita apenas sob encomenda. O produto pode ser assado no forno ou na fritadeira elétrica. Mais informações: no perfil do Instagram @quifood_ e pelo telefone 99983-7968. À Moda Pamonharia...