Se estivesse vivo, o ator Leslie Nielsen completaria 95 anos nesta quinta-feira (ele morreu em 2010, oas 84 anos). Embora seja reconhecido por suas atuações em filmes de drama, como O Planeta Proibido e O Destino do Poseidon, foi na comédia pastelão dos anos 1980 que ele ganhou notoriedade, principalmente depois de Apertem os Cintos... O Piloto Sumiu. Nesses filmes, o ator vivia personagens sem noção em ambientes completamente absurdos. Parar rir um pouco com Leslie Nielsen, confira alguns filmes disponíveis no streaming.