Magazine Para rever Stanley Kubrick: confira filmes do diretor que estão disponíveis no Telecineplay

Realismo, humor sombrio e musicalidade são as principais características que levaram os filmes do cineasta Stanley Kubrick ao status de obra-prima e, seu nome, à lista de mais influentes do cinema. O suspense policial A Morte Passou por Perto foi o segundo filme dirigido por Kubrick quando ele tinha apenas 26 anos. Um ano depois, O Grande Golpe, baseado no ro...