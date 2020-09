Magazine Para relembrar Grace Kelly

Ela não chegou a fazer muitos filmes. Começou em 1951 e, cinco anos mais tarde, tornava-se princesa de Mônaco, ao casar-se com o príncipe Rainier. Em 1956, Grace abandonava a carreira de atriz para dedicar-se à vida real. Mesmo com uma curta carreira cinematográfica, venceu o Oscar de melhor atriz em 1955, por Amar É Sofrer. Há 38 anos, em 14 de setembro de 1982, ela so...