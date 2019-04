Magazine Para quem vai visitar a Califórnia este ano: prepare-se para encontrar novidades

Quem é fã de cinema, música e cultura pop no geral, já sabe que é na Califórnia que a magia acontece. Os estúdios onde são gravados filmes clássicos, a casa das celebridades, as principais premiações musicais e parques temáticos muito especiais, tudo isso pode ser encontrado no Golden State. E 2019, segundo a organização Visit California, reúne novidades especiai...