Magazine Para quem quer ser dono do negócio A convite do POPULAR, empreendedores pretos e pardos que atuam em Goiás dão conselhos para quem deseja abrir seu próprio negócio

É preciso persistir mesmo com as dificuldades e com as pessoas falando que a gente não poderia ocupar espaços. É olhar para quem veio antes, referenciando e estudando quem abriu os caminhos.” Naya Violeta, criadora da marca Naya Violeta “Primeiro devemos ter consciência da nossa história. Depois, sonhar e projetar as utopias, aglutinar com redes, grupos e pe...