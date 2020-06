Magazine Para quem acredita em OVNIs: confira filmes que tratam do tema e que estão no streaming

Foi em 24 de junho de 1947 que o piloto Kenneth Arnold teria feito o primeiro avistamento de objetos voadores não identificados (OVNIs) perto do Monte Rainier, em Washington. Por conta disso, a data ficou marcada como o Dia Mundial do Disco Voador. Para quem curte esse gêneros, o streaming tem várias opções, entre eles os clássicos E.T. – O Extraterrestre e Con...