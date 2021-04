Magazine Para quase todos os ambientes

Diferente dos lustres, a luminária pendente possui um design mais simples — sem deixar de ser moderno e sofisticado — que combina com quase todos os ambientes da casa e com os mais diversos estilos de decoração. Normalmente, elas são peças mais decorativas e que ganham certo protagonismo no visual do ambiente. “Por conta disso, não são muito usuais em cozinhas e lavand...