Magazine Para ninguém reclamar Festival Vaca Amarela e shows de Alceu Valença, Zezé Di Camargo & Luciano e Marília Mendonça são os destaques

Considerado um dos mais importantes e tradicionais festivais da cena alternativa, o Vaca Amarela chega aos 18 anos e promete movimentar a cidade de quarta a domingo, com atrações no Teatro Sesc Centro e no Centro Cultural Martim Cererê. A programação conta com mais de 30 artistas e traz bandas como Violins, Casa Bizantina e Overfuzz. Outro peso na programação...