Comemorar, mas sem aglomerações ou receber gente em casa. Fazer uma celebração e dividir o momento com entes queridos, mas sem colocar ninguém em risco nem deixar que todo o trabalho feito nas últimas semanas com o isolamento social vá por água abaixo. Casamentos, aniversários ou mesmo o encontro semanal dos amigos para colocar o papo em dia já migraram para as plataformas de videochamadas, mas não para por aí. Para não deixar datas especiais passar em branco, a criatividade das pessoas está aflorando durante a quarentena e as alternativas que estão surgindo servem de inspiração àqueles que não abrem mão da presença dos amigos e familiares — à distância, é claro.

Os aniversariantes do momento viram os eventuais planos de festas e reuniões sendo cancelados, já que a recomendação de isolamento visando a não disseminação do novo coronavírus ainda não tem previsão de acabar. “A gente sempre comemora em família. Devido a essa nova fase, aceitamos que este ano teria de ser diferente”, conta Andreia Oliveira, referindo-se à celebração do aniversário do marido, Cleiton Oliveira, que completou 47 anos no dia 26 de abril.

Cleiton achou que, dessa vez, as felicitações ficariam somente nas mensagens de texto e ligações, mas sua irmã Cleidinamara Oliveira assistiu a um vídeo de algo que fizeram na Índia e que a inspirou a reproduzir com os familiares. “Eu topei a ideia e conversamos com o restante do pessoal. Coloquei uma mesinha com bolo na porta de casa, chamei ele e todos passaram de carro no horário combinado dando os parabéns, buzinando, segurando cartazes e balões”, descreve Andreia.

Participaram da surpresa os pais de Cleiton, irmãos, sobrinhos, cunhado e sogros, em oito carros no total. “Ele disse que estava desconfiado que faríamos algo para a data não passar em branco, mas nunca imaginou ver uma passeata na rua para ele. Ficou emocionado, deu super certo”, comemora a esposa, que acredita que muitas ideias criativas vão surgir nos próximos dias. “O importante é demonstrar o carinho, fazer do dia um momento especial para todos”, completa.