Magazine Para não ficar parado

Os treinos por videoconferência funcionam para muita gente, mas para outros nem tanto, caso do farmacêutico Moisés Antônio Peixoto, 35 anos, e do veterinário Ângelo Leonardo de Castro, 37 anos, que treinam juntos. No início da quarentena, os amigos tentaram por um mês aulas virtuais, mas, depois de um tempo, faltou estímulo. “Foi meio depressivo fazer exercício em ca...