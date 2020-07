Magazine Para não esquecer Vinicius

Para quem quer se aprofundar ainda mais no vasto universo do poeta Vinicius de Moraes não faltam opções, como filme, documentário e livros. Para os fãs de cinema, Orfeu Negro, do diretor francês Marcel Camus, é uma sugestão para assistir nessa quarentena. Na literatura, tem para todos os gostos, de infantil, como A Arca de Noé, a uma coletânea de poemas. Confir...