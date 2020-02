Magazine Para não atrapalhar a folia, especialistas alertam sobre cuidados com a hidratação no carnaval Para te ajudar a dar conta dos bloquinhos e manter o pique até a quarta-feira de Cinzas, o POPULAR ouviu especialistas que garantem que o segredo também está no prato

Já dizia a marchinha carnavalesca: “Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água não”. Brincadeira à parte, o refrão cai como uma luva no alerta feito por médicos, nutricionistas e nutrólogos diante da movimentação da cidade que pipoca com a proximidade do carnaval. É que, além “da cachaça vir do alambique e a água do ribeirão”, a última, entre outras cois...