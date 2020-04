Grey’s Anatomy

Uma das primeiras séries médicas, tornou-se um clássico no gênero desde a estreia em 2005 e ainda hoje, com 16 temporadas, é sucesso nos Estados Unidos e mundo afora. Estrelada por Ellen Pompeo, que vive uma cirurgiã e suas conquistas profissionais, é ambientada em um hospital. Também se destaca pela trilha sonora e mostra conflitos amorosos. Vai ao ar pelo canal Sony.

The Good Doctor

Exibida desde 2017, a série chegou recentemente ao Brasil pelo Globoplay. Freddie Highmore vive um jovem cirurgião autista e de capacidade intelectual avançada que consegue provar sua competência para trabalhar em um conceituado hospital, mas enfrenta resistências e tem dificuldade de comunicação.

House

Com oito temporadas entre 2004 e 2012, a série traz um médico frio e, ao mesmo tempo, brilhante (interpretado por Hugh Laurie), que provocou reações de amor e ódio no espectador. Os casos são apresentados com riqueza de detalhes técnicos e explicações. O sucesso trouxe prêmios ao seriado, que pode ser visto na Netflix.

Chicago Med

A série mostra o dia a dia de médicos e enfermeiros de um pronto socorro em Chicago. Em cinco temporadas iniciadas em 2015, trata de casos médicos, com destaque para os psiquiátricos. No elenco, estão Laurie Holden, S. Epatha Merkerson e Oliver Platt. Vai ao ar pelo Universal.

Segredos Médicos

Série brasileira do Multishow de 2014 e disponível no Globoplay, mostra a rotina na relação entre médico e paciente dentro de um hospital. Ficção baseada em fatos reais, tem roteiro e direção de Eliana Fonseca e interpretação do ator e médico Bruno Dubeux. Os 20 episódios foram produzidos com a Florestan.

Diagnóstico

Uma das mais recentes produções da Netflix, é uma série documental com 11 episódios sobre doenças diagnosticadas com a ajuda de redes sociais. Coproduzida pelo The New York Times, é coordenada pela médica Lisa Sanders, da Universidade Yale.

The Resident

O drama da Fox Life mostra um médico residente e obstáculos como falta de recursos financeiros, erros médicos e problemas do dia a dia. A terceira temporada estreou recentemente.

Nurse Jackie

Uma enfermeira é a personagem central da série. Viciada em remédios, ela tem dramas pessoais e sofre com a desvalorização da profissão. Estreou em 2009 e teve sete temporadas. Está disponível no Globoplay.