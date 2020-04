Magazine Para maratonar Todas as Mulheres do Mundo, série que homenageia a obra de Domingos Oliveira, e Chicago Med estão entre as estreias do Globoplay

Dono de um olhar sensível sobre a vida, com doses generosas de poesia, amor e humor. Assim era Domingos Oliveira. Capaz de reflexões filosóficas com uma irreverência ímpar e marcante, o dramaturgo e sua genialidade inspiraram Todas as Mulheres do Mundo, comédia romântica original Globoplay que chega à plataforma no dia 23. No aniversário de um ano da morte do arti...