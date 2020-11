Magazine Para ler o mundo O hábito de leitura aumenta capacidade de atenção e memória, reduz ansiedadee deve ser estimulada desde a infância

A estudante do nono ano Ana Isa Portugal Rocha, 14 anos, diz que nunca foi muito amiga das matérias de Exatas na escola. “Prefiro análise literária, língua portuguesa e biologia.” Ela admite, no entanto, que, apesar do empurrãozinho da avó desde cedo, só criou um hábito de leitura recentemente. “Ela sempre leu para mim e me motivou a fazer histórias desde criança...