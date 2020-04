The End of October, de Lawrence Wright, editora Knopf, 565 páginas

Nesse novíssimo romance de ficção que será lançado amanhã, Lawrence

Wright fala de um vírus semelhante ao coronavírus. A história é sobre uma doença parecida com a gripe que causa pneumonia em pessoas saudáveis, entre elas, jovens internos em um campo de refugiados para homossexuais na Indonésia. O vírus se espalha rapidamente e causa uma guerra biológica.

O Amor nos Tempos do Cólera,

de Gabriel García Marquez, editora Record, 432 páginas

O romance de Gabriel García Marquez conta a história de Firmina, Florentino e Juvenal, em um triângulo amoroso. A trama tem traços da vida real, pois foi escrita quando o autor vivia na Colômbia e ouviu da população histórias sobre a epidemia de cólera que assolou a região no século 19, inspirada na vida dos pais de Gabriel – Gabriel Elígio García e Luiza Marquez.

Guerra Mundial Z,

de Max Brooks, editora Rocco, 368 páginas

O romance de Max Brooks é uma ficção científica e fala do aparecimento de zumbis e da extinção de parte da humanidade. Mostra como a sociedade se reorganiza após um conflito. O personagem central viaja pelo mundo recolhendo depoimentos dos sobreviventes da epidemia e da guerra. O livro virou filme de mesmo nome estrelado por Brad Pitt.

A Dança da Morte,

de Stephen King, editora Suma 1.248 páginas

O livro de Stephen King fala do extermínio da civilização após uma epidemia. Um erro de computação libera um vírus que leva ao fim do mundo. Fica um ambiente árido com sobreviventes em pânico. A obra aborda do duelo entre o bem e o mal.

Lockdown,

de Peter May, editora Riverrun, 416 páginas

O escritor escocês Peter May escreveu Lockdown em 2005, mas o livro não foi aceito por editoras que o consideraram muito irreal. Com a pandemia do coronavírus, May decidiu recuperar a obra. O romance acaba de sair como e-book e quinta-feira será lançado em edição impressa e audiolivro. A história se passa em Londres, onde a população precisa se isolar. May revelou ter ficado assustado com a semelhança da obra à pandemia atual.

Um Ano de Milagres

de Geraldine Brooks, editora Nova Fronteira, 328 páginas

Um carregamento de tecidos infectados sai de Londres e espalha peste por um vilarejo, matando boa parte da população. A trama de Geraldine Brooks se passa no século 17, mostrando a luta pela sobrevivência. A ficção foi inspirada na história real da aldeia inglesa de Eyam, de quem viveu a esperança de dias melhores.

O Enigma de Andrômeda,

de Michael Crichton, editora Aleph, 304 páginas

O romance de Michael Crichton é uma ficção sobre a queda de um satélite espacial sobre a Terra, que provoca mortes. Com um projeto secreto, o governo investiga o mistério das mortes para evitar que elas se espalhem. Em um laboratório subterrâneo no deserto, o enigma da pandemia vai sendo desvendado.

O Último Homem,

de Mary Shelley, editora Landmark, 496 páginas

No futuro, um homem é o único sobrevivente de uma praga que vai matando a população e narra os últimos momentos da humanidade devastada. Ele vai se transformando psicologicamente ao longo da narrativa. A autora usa cena de batalhas em seu romance de ficção científica apocalíptica.

Nêmesis,

de Philip Roth, editora Companhia das Letras, 280 páginas

Um surto de poliomielite deixa sequelas em uma população judaica de Newark, cidade natal de Philip Roth. O romance narra a vida de um professor que se culpa por não ter servido na Segunda Guerra Mundial e acompanha o sofrimento de crianças vítimas da paralisia.

As pragas, epidemias e desastres que já marcaram as civilizações também chegaram à literatura, tanto em tramas realistas, quanto por meio da imaginação fértil das produções de ficção. Há séculos, a publicação de livros que narram os dramas de uma pandemia como a que estamos vivendo hoje atrai os leitores. Veja algumas sugestões de livros que abordam o tema.