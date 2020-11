Magazine Para lembrar a infância

Foi nas páginas do POPULAR, no extinto caderno infantil Almanaque, que o servidor público Thiago Perné Santos, de 35 anos, descobriu o prazer de se corresponder com outras crianças. “Eu fui repórter mirim e tinha um espaço que estimulava a troca de cartas. Com o tempo e a tecnologia, o hábito foi esquecido até eu descobrir o clube de correspondência”, conta. Atualmente, ele...