Nessa quarentena, dá para atender a todos os gostos: as livrarias de Goiânia abrem as portas digitais para que ninguém deixe a lista de leitura desfalcada, com opções desde os clássicos da literatura mundial, livros infantis, edições de bolso ou mesmo histórias em quadrinhos, como no caso da Mandrake Comic Shop, livraria especializada que possui em seu acervo desde HQs nacionais, norte-americanas e europeias, até mangás traduzidos. Os atendimentos da Mandrake estão sendo feitos de segunda a sábado, com entregas diárias por volta das 18 horas.

Pensando nos pais, que estão se desdobrando para variar as atividades com as crianças em casa, a Pomar está disponibilizando todo o acervo para a compra pelo WhatsApp e entrega em domicílio. “O cliente manda mensagem, eu passo as alternativas disponíveis de acordo com a idade e combino a retirada ou a entrega que seja mais fácil para cada caso”, explica Melissa Pomi, proprietária do local, que é todo voltado para os pequenos. Já a Palavrear criou o Combo Família, em que, adquirindo dois livros de bolso e mais dois livros infantis, ganha-se 10% de desconto no total da compra.

E se o interessante para o leitor for aquele exemplar especial, raro e único, digno de colecionador, Larissa Mundim garante que o acervo do Jardim está à altura. “Temos edições que só estão disponíveis conosco”, garante. No site do POPULAR, você encontrar uma lista com sugestões de negócios locais que estão fazendo entregas em Goiânia.