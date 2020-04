Seguindo o exemplo de Gusttavo Lima, que realizou no último sábado (28) o “Buteco em Casa”, uma live com 5 horas de transmissão, 10 milhões de acessos registrados e que arrecadou R$ 100 mil e 20 toneladas de alimentos, outros cantores e duplas sertanejas confirmaram ao longo da semana que farão shows ao vivo pelas redes sociais.

Um dia depois do show do embaixador, a dupla Jorge e Mateus atendeu os pedidos dos fãs e confirmou o “Na Garagem”, show que será realizado neste sábado (4). O anúncio dos cantores gerou bastante expectativa, se tornando um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

Outro que também se apresentará no sábado, às 16h, é Xand Avião. O cantor, que chegou a ser infectado pelo coronavírus, anunciou pelas suas redes sociais que já está bem. “Estamos preparando um momento único, para a gente se divertir e ajudar as pessoas”, disse Xand em uma postagem.

Léo Santana, por sua vez, marcou a sua live para esta sexta-feira, às 21h. O artista confirmou em um post na última terça-feira (31) que fará o show simultaneamente no Instagram, no Facebook e no YouTube.

A dupla Bruno e Marrone também confirmou na última terça-feira que fará um show ao vivo. “Preparem o fígado, que dia 09 de abril vai ter live sim! Fiquem ligados no nosso canal do YouTube que entraremos AO VIVO ás 21H. Já marquem os amigos que não podem perder este momento”.

Confira a lista de lives confirmadas:

Sexta-feira, 3 de abril

Léo Santana, às 21h, no Facebook, Instagram e YouTube

Sábado, 4 de abril

Lucas Lucco, às 14h, no Facebook e no YouTube

Xand Avião, às 14h , no YouTube

Jorge & Mateus, às 20h, no YouTube

Domingo, 5 de abril

Pedro Paulo & Alex, às 20h, no Instagram

Quinta-feira, 9 de abril