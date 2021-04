O dia a dia de personagens que vivem em vans rodando pelas estradas dos EUA atrás de empregos temporários tem tudo para consagrar ainda mais a jovem carreira da diretora chinesa Chloé Zhao, 39 anos, na maior festa do cinema mundial. Depois de conquistar os principais prêmios da temporada, como o Globo de Ouro e Critics Choice Awards, pelo filme Nomadland, ela é a grande favorita na 93ª edição do Oscar. A cerimônia será neste domingo, a partir das 20 horas, com transmissão no Globoplay aberta também para não assinantes. A Globo acompanha após o BBB 21.

A indicação e o favoritismo de Chloé Zhao representam apenas uma parte da nova cara do Oscar 2021. Como nunca na história da premiação, a edição celebra a diversidade. Há atores negros como favoritos em várias categorias, caso de Viola Davis e Chadwick Boseman, de A Voz Suprema do Blues. Riz Ahmed, de O Som do Silêncio, é o primeiro descendente de muçulmano e paquistanês na disputa pela estatueta de melhor ator. Assim como a coreana Yuh-Jung Youn, pela atuação em Minari: Em Busca da Felicidade, que está na lista de atriz coadjuvante.

A produção Judas e o Messias Negro, do diretor Shaka King, por exemplo, é o primeiro longa totalmente produzido por negros a ser indicado a melhor filme. As indicações de Daniel Kaluuya e Lakeith Stanfield marcam a primeira vez que dois atores negros do mesmo longa disputam o prêmio de ator coadjuvante. A festa de 2020 já ensaiou uma mudança de comportamento da Academia na escolha dos premiados quando fez do sul-coreano Parasita, de Bong Joon Hoo, o grande vencedor ao levar quatro das seis estatuetas, entre elas, diretor e filme.

Não foi apenas o impacto da pandemia do novo coronavírus na indústria do entretenimento que contribuiu para a mudança na lista de indicados e premiados. Um dos fatores para essa mudança de postura foi a reforma iniciada nos últimos anos entre os membros votantes após a forte campanha #OscarsSoWhite nas redes sociais que denunciou a ausência de atores não brancos na edição de 2016. Sob pressão, a Academia reconheceu que dos seus 6 mil membros na ocasião eram 93% brancos e 76% homens, com idade média de 63 anos.

Favorito

Hollywood está aos pés de Chloé Zhao. Com apenas três filmes lançados, dos quais dois independentes, Songs My Brothers Taught Me (2015) e Domando o Destino (2017), a diretora se tornou a primeira mulher a receber quatro indicações ao Oscar numa única edição (direção, filme, roteiro adaptado e edição). Nomadland, que ainda concorre nas categorias de melhor atriz (Frances McDormand) e fotografia, transformou a cineasta na queridinha. A chinesa dirige Os Eternos, da Marvel, com Angelina Jolie e Salma Hayek.

Inspirado no livro-reportagem Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, da jornalista Jessica Bruder, publicado em 2017, o filme, uma mistura de documentário e ficção, acompanha a personagem Fern (Frances McDormand). A viúva cai na estrada após perder o emprego e a sua cidade Empire, em Nevada, simplesmente desaparecer do mapa, com a desativação de uma grande fábrica de material de construção onde ela trabalhava. Na estrada, ela passa a conviver com nômades num universo sem tom de pena ou de glamour.

Nomadland retrata de maneira cirúrgica temas fundamentais, como desigualdade, solidariedade e liberdade arrebatados numa atuação primorosa da veterana Frances McDormand, que pode conquistar o terceiro Oscar da carreira. Ela já ganhou pelos filmes Fargo (1996) e Três Anúncios para um Crime (2017). Mas a direção é o ponto alto da produção. A forma como Chloé Zhao consegue guiar uma interpretação forte de personagens não-atores, que são fundamentais para toda a trama, caso de Bob Wells, Linda May e Brady, é difícil não terminar em prêmio.

O nomadismo faz parte da vida da diretora, o que faz do filme também um retrato da própria história. Chloé Zhao nasceu em Pequim no início dos anos 1980 e, aos 15 anos, foi mandada pelo pai empresário do ramo siderúrgico para estudar no Reino Unido. Depois, cursou Ciências Políticas em Los Angeles e Cinema em Nova York, onde teve Spike Lee como professor. Após a temporada de ouro de Nomadland e de uma trajetória independente, fica a curiosidade de como seguirá seu trabalho.