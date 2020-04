Mais do que nunca, é preciso cuidar da mente. Respirar profundamente, dar atenção à saúde e atingir um estado de atenção plena, de controle sobre a capacidade de concentração. É nesse momento que crescem o interesse pela meditação e a busca por técnicas para praticar. Os exercícios mindfulness ajudam a evitar o estresse, o medo, a ansiedade. Com origem nas tradições orientais, as práticas meditativas trazem benefícios para o corpo e para a mente.

Um bom começo é aprender com profissionais dispostos a ensinar em podcasts de meditação guiada. De maneira simples, em pouco tempo se adquire o hábito. As técnicas podem ser ouvidas pelo celular, a qualquer hora e em qualquer lugar. Mas o ideal é que seja em casa e no silêncio. Há direcionamentos para iniciantes. Ouça, medite e fique em paz. Veja onde melhorar a qualidade de vida em podcasts que selecionamos.

Bem Estar

O programa da Rede Globo tem um podcast que ensina a meditar e repassa dicas para se atingir o estado de clareza mental e emocional. Michelle Loreto conversa com especialistas sobre assuntos como a habilidade de focar a atenção e se concentrar, regulando a emoção.

Daily Breath

O podcast diário de dez minutos, do médico e escritor indiano Deepak Chopra, é um espaço para criar a atenção plena e ensinar técnicas de respiração. Os exercícios ajudam a expandir a mente e a refletir sobre temas como felicidade, gratidão, amor, sexo, bem-estar e morte. Auxilia também quem tem insônia que, segundo Chopra, é causada pela preocupação com ela mesma. A ansiedade de não dormir é a maior causa de não pegar no sono.

Gandhi e Eu

A professora Lia Diskin coordena uma série de podcasts sobre o pensamento de Mahatma Gandhi em conversas com especialistas. A apresentação é de Leonardo Brant e João Signorelli, diretor e ator do filme Ganghi & Eu, realizado em parceria entre a Deusdará Filmes e a Associação Palas Athena. Argentina radicada no Brasil, Lia costuma dar cursos sobre a consciência da paz em Goiânia, organizados pelo professor Nestor Mota.

Guided Meditation

Podcast do Spotify, com 120 meditações guiadas e direcionadas a objetivos específicos. As trilhas reúnem nomes de gurus como Deepak Chopra e Mark Williams.

Zen

A blogueira e youtuber Juliana Goes apresenta o podcast com conteúdo diversificado sobre meditação guiada. Traz temas para reflexão e músicas relaxantes.

Meditation Oasis

Traz instruções em inglês em aulas com músicas relaxantes. A meditação guiada alivia o estresse e promove relaxamento em momentos de traumáticos.

The Meditation Podcast

Os podcasts de meditação possuem batidas binaurais que afetam as ondas cerebrais. As ondas induzem o cérebro ao relaxamento profundo, semelhante ao sono REM. Apresentação do casal Jesse e Jeane Stern, que conduz as aulas sobre desintoxicação causada pelo estresse.

Radio Headspace

O aplicativo de meditação guiada também ensina a técnica de mindfulness. Faz entrevistas com especialistas e apresenta artigos científicos sobre os efeitos da prática para o cérebro. Com segmentação temática.