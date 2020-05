Movimente-se

A tentação do sofá quando se está em casa é grande, mas a falta de exercícios físicos está entre as principais causas da retenção de líquidos no corpo. Além de separar um momento do dia para realizar atividades físicas de sua preferência, é importante se movimentar também ao longo do dia. Uma dica dada pela médica é deixar o copo de água distante da mesa de trabalho, como um estímulo para se levantar da cadeira e dar uma pequena caminhada.

Mude de posição

Seja na cadeira do computador ou no sofá assistindo a séries, a tendência é permanecer por muito tempo na mesma postura, dificultando a circulação sanguínea e promovendo inchaços. Atente-se para trocar de posição e perceber se alguma parte do corpo está dolorida.

Beba água

Para um bom funcionamento do organismo como um todo, a ingestão de água é fundamental. Para reverter ou prevenir os casos de retenção no organismo, é preciso beber água suficiente para realizar a filtragem sanguínea e eliminação de sódio e toxinas. Colocar lembretes no celular ou utilizar aplicativos específicos é a dica da nutricionista para ajudar a criar o hábito.

Diminua o sal

Uma alimentação muito salgada somada à ingestão insuficiente de água provoca a retenção de líquidos pelo organismo. Aposte nas ervas para temperar os alimentos e usar menos sal no preparo e evite os embutidos e enlatados.

Aposte nos chás diuréticos

Alguns chás têm propriedades diuréticas, ou seja, ajudam a eliminar o excesso de líquidos do organismo. O mais indicado por Carolina Aidar é o chá de cavalinha, mas outros também possuem essa ação, como o de hibisco, canela com gengibre, salsinha e o chá verde. Os chamados suchás, que misturam sucos de frutas com chás, também são recomendados. Uma indicação da nutricionista é suco de abacaxi batido com chá verde e hortelã.

Cuidado com o álcool

As bebidas alcoólicas estão na lista dos retentores de líquido no organismo quando ingeridas em grande quantidade, principalmente na região das pernas e barriga. A dica das profissionais é que, entre um copo ou taça e outro, beber um copo de água.