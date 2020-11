Magazine Para criar o hábito Para quem ainda não incluiu o hábito de ler na rotina, a professora de literatura Juliana Rebouças dá algumas dicas

Escolha um gênero textual que lhe agradeHá uma infinidade de gêneros que são muito atrativos. O leitor iniciante pode começar por um gênero com extensão de texto menor, como crônicas, contos ou até mesmo pequenas notícias com assunto do seu interesse. Crie um cronograma de leituraEstabelecer metas ajuda a organizar melhor o tempo. No cronograma, i...