As crianças estão em casa. Mesmo com atividades escolares sendo coordenadas por professores em encontros on-line, sobra tempo para o lazer. O que proporcionar sem sair de casa? Entre as opções de lazer, o cinema pode ser compartilhado com a família. Filmes infantis estão disponíveis em plataformas digitais e são mais um motivo para estar com os filhos e suavizar a angústia do momento. Envolventes, são diversão garantida para todos. Veja o catálogo de filmes que selecionamos, dos clássicos aos mais atuais.

Divertida Mente

Uma garota vê sua vida mudar quando seus pais decidem mudar de cidade. A animação que se passa dentro da cabeça de uma criança é uma boa oportunidade para os pais conversarem com os filhos sobre as emoções nesse momento de pandemia.

Detona Ralph

Ralph, vilão de um jogo de fliperama, sonha em ser o mocinho. Para conquistar uma medalha de herói, ele percorre outros jogos, tentando conseguir ter uma vida melhor. Numa mistura de clássico e atualidade, estimula a criatividade.

Turma da Mônica – Laços

Os personagens de Mauricio de Souza unem crianças e adultos nessa aventura. Cebolinha inicia uma investigação após o sumiço do seu cachorro Floquinho. Ele conta com a ajuda de Mônica, Cascão e Magali.

Os Smurfs e a Vila Perdida

Para salvar uma vila de um malvado bruxo, Smurfette, Gênio, Robusto e Desastrado fazem uma viagem pela Floresta Proibida. O lugar encantado tem personagens mágicos.

Cegonhas – A História que não Te Contaram

A animação usa a fábula das cegonhas trazendo os bebês para falar com as crianças. Mas elas já estão cansadas e abandonam o trabalho. As aves começam outras funções, entregando produtos diferenciados.

Hotel Transilvânia 2

Mais um filme da série com a vampira Mavis e o humano Jonathan. Eles se casam e moram no Hotel Transilvânia. Feliz com a gravidez da filha, Drácula torce para que o neto seja um vampiro. Dennis nasce e dá sinais de que é um humano.

Os Incríveis

Os super-heróis Incrível e Mulher Elástico precisam esconder seus poderes. Condenado pela Justiça, ele faz acordo com o governo e aceita levar a vida como pessoa normal. Mas surge para Incrível uma nova chance de ser herói em uma missão secreta.

O Pequeno Príncipe

A clássica história de Saint-Exupéry ganha versão em animação para o cinema. O filme mostra a importância dos sentimentos. Mas a trama está mais focada na história de uma garota que vive sob regras rígidas de sua mãe e faz amizade com vizinhos.

Monstros S.A.

Monstros consideram que as crianças são tóxicas para eles até que um deles conhece uma garota ao visitar o mundo dos humanos. Sem querer, ela vai para o reduto dos monstros e tudo pode mudar.

Gato de Botas

Aventura clássica que as crianças amam. E os adultos também. Mas que nessa versão ganha novos perfis. O gato vê seus planos mudarem quando precisa limpar sua honra.

Lilo & Stitch

A pequena garota havaiana gosta de recolher lixo reciclável nas praias para vender e comprar comida para peixes. Ela adota um cachorro, que na verdade é Stitch, um alienígena criminoso e perigoso.

Toy Story – Um Mundo de Aventuras

O filme teve várias continuações. A criançada se diverte com a história do garoto e seu quarto repleto de brinquedos que ganham vida e ficam nervosos e enciumados.

Frozen

Outra série de filmes que encantam especialmente as garotinhas. A magia do mundo de princesas inspirada em contos de fadas com poderes especiais.

Meu Malvado Favorito

O filme também tem continuações e, com seus minions, é um dos preferidos das crianças. Começa contando a história de um vilão que planeja roubar a lua, que se transforma ao conhecer novos amigos e adotar três garotinhas.