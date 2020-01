Magazine Para começar 2020 Verão Sertanejo reúne grandes atrações, como Gusttavo Lima, Luan Santana e Vintage Culture hoje e amanhã em Caldas Novas

Para quem achou que as festas de fim de ano tinham sido o ápice das baladas, 2020 começa – pelo menos em Caldas Novas – em ritmo acelerado. Vai ser preciso fôlego para curtir os shows do já tradicional Verão Sertanejo, festival que comemora 10 anos com mais de 15 atrações divididas em duas noites. Grandes nomes da música estão escalados para a festa que começa h...