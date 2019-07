Magazine Para celebrar sem culpa A pedido do POPULAR, a nutricionista Beatriz Assis Carvalho preparou uma receita de pizza com baixo teor de carboidrato.

Pizza Low Carb Ingredientes: 3 ovos 1 xícara de chá de farinha de amêndoas 50g de queijo branco ralado 3 colheres de sopa com creme de leite 3 colheres de sopa com água 1/2 colher de café com fermento em pó Modo de fazer: Misture todos os ingredientes em uma vasilha até ficar homogêneo. Coloque a massa...