Magazine Para celebrar o jornalismo

Neste 7 de abril, comemora-se mais um Dia do Jornalista. A data foi criada pela Associação Brasileira de Imprensa em 1931. Para as entidades representativas do setor, é uma data de luta em defesa da profissão, pela valorização dos profissionais e pela liberdade de imprensa. Na indústria cinematográfica, não são poucos os filmes que tratam do trabalho do jornalista...