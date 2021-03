Desde 1993, 22 de março é considerado pela ONU o Dia Mundial da Água. O objetivo é discutir assuntos importantes relativos a esse fundamental recurso natural – afinal, sem água não há vida. Desde então, cineastas de diferentes partes do mundo têm se dedicado a produzir filmes em que a água é a protagonista. Entre eles, está o cineasta e ativista socioambiental André D’Elia, que tem produzido diferentes filmes sobre a questão ambiental, como Ser Tão Velho Cerrado, com a Chapada dos Veadeiros como foco. Confira filmes disponíveis no streaming que tratam da questão.