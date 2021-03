Magazine Para aprender se divertindo Miá Mello estreia hoje, no National Geographic, Posso Explicar, talk show que une ciência e entretenimento

A união do entretenimento com a ciência para despertar a curiosidade e o entendimento de quem assiste. Essa é a proposta de Posso Explicar, programa apresentado por Miá Mello, 40, no formato talk show, que estreia nesta quarta-feira no canal por assinatura National Geographic - em julho, a atração estará disponível no serviço de streaming da Disney.Miá afir...