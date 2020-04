Os usuários do TikTok estão aumentando, e algumas celebridades já criaram seus perfis na plataforma. Justin Bieber usou a rede social para divulgar o single Yummy, incentivando os seguidores a usar a música como trilha de suas criações. A apresentadora Maísa já atraiu alguns milhões de interações em seus vídeos de maquiagem, desafios e danças. Anitta, Luan Santana, Claudia Leitte e Whindersson Nunes são outros brasileiros que também aderiram à plataforma. O grupo BTS, queridinho do k-pop, tem mais de 6 milhões de seguidores e posta vídeos com frequência. Selena Gomez, Nick Jonas e Post Malone são outros que marcam presença por lá.

Os youtubers Felipe Neto e Lucas Rangel também estão apostando no TikTok para criar novos conteúdos. O público da rede social é majoritariamente formado por jovens, mas famosos que não têm seu público marcado por essa faixa etária aderiram ao fenômeno, a exemplo de Will Smith, Ellen Degeneres e Juliana Paes, que está desde o ano passado brincando com a ferramenta.