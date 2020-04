Magazine Para acompanhar o cafezinho: combinações para a bebida são diversas e deliciosas Biscoito de queijo ou de polvilho, broa de milho, roscas, bolo de fubá com um toque de erva-doce...

Tem casa que é sinônimo de cheiro de café passado na hora. Logo pela manhã, depois do almoço ou no lanche da tarde — tem quem prefira um horário, tem quem consuma em todos. Mas uma coisa é certa: quando acompanhado de quitandas ou de um bolo recém saído do forno, o cafezinho se torna praticamente irresistível. Biscoito de queijo ou de polvilho, broa de milho, roscas, ...