Magazine Paraíso verde particular

A arquiteta Julliana Pires, de 39 anos, e o marido, o especialista em Tecnologia da Informação Confúcio Lopes Soares, de 42, sempre adoraram o verde. Quando casaram, decidiram fazer do quintal da casa no Setor Faiçalville, em Goiânia, uma espécie de paraíso particular. Por lá, o destaque são as frutíferas. “Sempre que comemos uma fruta que gostamos, guardamos a semente pa...