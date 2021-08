Magazine Paolla Oliveira vence Super Dança dos Famosos A atriz encantou os jurados ao lado do seu parceiro Leandro Azevedo após apresentações de valsa e samba

Paolla Oliveira, 39, se destacou e foi a campeã do Super Dança dos Famosos, programa que começou apresentado por Fausto Silva, 71, e foi assumido por Tiago Leifert, 41, após a saída do apresentador da Globo. A campeã leva pra casa, além do troféu de grande campeã do programa, um carro novo. As apresentações deste domingo foram feitas ao som de valsa e samba, diante...