Magazine Paolla Oliveira comove redes ao postar vídeo de 'motorista fã' de Vivi Guedes; veja Incrédulo, Ronaldo chegou até mesmo a imitar a personagem da atriz, da novela A Dona do Pedaço

A atriz Paolla Oliveira comoveu as redes sociais nesta sexta-feira (27) depois de postar um vídeo de um fã. O motorista do aplicativo de corridas que levava a atriz para casa se revelou e, incrédulo, chegou até mesmo a imitar a personagem Vivi Guedes, da novela A Dona do Pedaço. Paolla não perdeu tempo, filmou a animação do fã e postou em sua conta pessoal do Ins...