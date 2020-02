As panelas pretinhas sobre um fogão de lenha é uma imagem muito comum em muitas fazendas e casas de cidades pequenas. As panelas de ferro continuam a fazer sucesso para cozinhar determinadas receitas. Um feijão com pedaços de linguiça, um arroz soltinho, um frango caipira refogado ganham outro sabor quando preparados nesses utensílios tão tradicionais. Por isso elas nunca saem de moda. E os especialistas garantem: faz bem comer comida feita em panela de ferro, que ajuda a aumento o elemento que a compõe no sangue.