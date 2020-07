Magazine Pandemia interrompe pescarias organizadas todos os anos pelos goianos no Rio Araguaia Durante essa época do ano, muitos goianos pegam a estrada para aproveitar as belezas ao longo de 2,6 mil km do Rio Araguaia

O barco do biomédico Romário Gonçalves Vaz, de 64 anos, não vai atravessar o Rio Araguaia nesta temporada em busca de um lugar para pescar com os nove netos. Devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, a diversão ficou guardada para 2021 e a saudade amenizada nas lembranças do paraíso goiano. Por 28 anos seguidos, ao lado da família e de amigos, ele ac...