Magazine Pandemia criativa

A pandemia não passou despercebida do olhar de Siron. O artista tem duas exposições prontas sobre o momento, que foram adiadas por conta do avanço da doença no Brasil. A primeira estava agendada para o final de 2020 no Memorial da América Latina, em São Paulo. O goiano criou uma série intitulada de Branco de Medo com mais de 40 obras. Em janeiro, no mesmo espaço, o goi...