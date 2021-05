Magazine Pandemia abate mercado editorial, mas livrarias virtuais crescem 84% Número leva em conta as vendas para o mercado e para o governo, em valores ajustados pela inflação

O mercado editorial teve uma queda de 13% no seu faturamento total em 2020 na comparação com o ano anterior, mostra a pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro que acaba de ser divulgada. O número leva em conta as vendas para o mercado e para o governo, em valores ajustados pela inflação. Quando se olha apenas para as vendas ao mercado, a queda foi de...