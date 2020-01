Magazine Palcos brasileiros já receberam peças do autor

O teatro de David Hare não é totalmente desconhecido do público brasileiro – nos últimos 20 anos, algumas de suas principais peças foram encenadas no País. Em 2001, por exemplo, José Possi Neto dirigiu um elenco de primeira linha (encabeçado por Beatriz Segall, Adriana Esteves e Marcello Antony) no drama Ponto de Vista.A trama apresenta uma mulher e seu genro em confro...