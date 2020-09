Magazine Paixão regional Não há goiano que resista ao bom e velho pit dog, que deve ganhar status de patrimônio cultural imaterial de Goiás

Ele pode não ser tradicionalíssimo como as pamonhadas da roça. Tampouco guarda o status do pequi, fruto mais benquisto por essas bandas do Cerrado. No entanto, o pit dog é uma relíquia da culinária goiana que celebra o gosto popular. Em qualquer praça do interior, nas esquinas de Goiânia, entre uma rua e outra, da periferia ao Centro. É fácil esbarrar em um quiosque ...