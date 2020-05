Magazine Paixão nacional: novelas de sucesso entram no catálogo do Globoplay a partir desta segunda-feira A Favorita, Tiêta, Vamp, Vale Tudo e Laços de Família são alguns dos folhetins que e estão no projeto de clássicos revisitados

Mesmo com tamanha oferta de seriados e filmes disponível na TV e no streaming, o gênero do folhetim ainda é uma antiga paixão nacional. Reprises especiais exibidas atualmente na grade da Rede Globo, destaque de audiência para Êta Mundo Bom,! no Vale a Pena Ver de Novo, e Fina Estampa, na faixa das 21 horas, comprovam que o público quer reconhecer ou se reenco...