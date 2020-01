Magazine Paixão mundial

Os licores são produzidos em várias regiões do mundo, de forma artesanal ou industrial. Países como Holanda, França, Espanha e Itália produzem os licores mais conhecidos do mundo, como o Cointreau, à base de casca de laranja, o Advocaat, de ovos, e o Amarula, feito do fruto da amarula. A origem da bebida remonta de tempos imemoriais. Consta que já nas tumbas, do velh...