Magazine Paixão em representar Atriz Tânia Khalill diz ser crítica ao rever Fina Estampa e que carinho do público é maior hoje

Quase dez anos após a primeira transmissão de Fina Estampa (Rede Globo), a atriz Tânia Khalill, hoje com 43 anos, que deu vida a Letícia na trama, afirma que o carinho do público parece, hoje, quando a novela está sendo reprisada na faixa das 21 horas, ainda maior do que era na época. Mesmo vivendo em Nova York, nos Estados Unidos, ela diz receber mensagens de ...