Magazine “Paixão de Cristo” encenada por crianças arrecada recursos para Missão África do Sul

Noventa alunos do ensino regular do Colégio Santo Agostinho encenam nesta quarta-feira, às 19h30, no Teatro Madre Esperança Garrido, a Via-sacra da Paixão de Cristo. O elenco é formado por estudantes que fazem aulas de teatro uma vez por semana e que pelo segundo ano consecutivo assumem a missão de representar a vida de Jesus Cristo. O enredo começa com a anunciação do an...