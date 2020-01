Magazine Paixão compartilhada por gerações, sanfona se tornou símbolo das festas do interior de Goiás Ao lado da viola caipira, o som da sanfona foi e ainda é responsável por animar as folias e festas do interior

O som tem cara da festa. No peito, uma alegria crescente que faz esquecer das dores do cotidiano. O olho fechado a transporta para a infância humilde na zona rural de Pires do Rio, onde nasceu há 81 anos. Ao tocar sanfona, a aposentada Dijanira Ribeiro de Souza confessa fazer uma viagem no tempo para uma época em que Goiás parecia ser mais feliz e a vida mais leve...