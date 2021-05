Magazine Paixão brasileira: 24 de maio, Dia Nacional do Café Aprenda como o consumo moderado da bebida rica em nutrientes como fósforo e aminoácidos pode ser um aliado

A coleção de canecas, a máquina de expresso e o cheirinho constante de café fresco no ambiente não deixam dúvidas da paixão do professor de educação física Walid Nunes Morais Junior, de 32 anos, pela bebida. O Brasil ainda é o maior produtor e exportador mundial de café e elegeu 24 de maio como o dia nacional da bebida. “Consumo realmente pelo prazer do sabor e...