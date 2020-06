Magazine Paisagens como protagonistas

Para além do sertanejo, das violas e das sanfonas, Goiás é retratado em outros sons, estilos, melodias e instrumentos. Nas letras, os ambientes são formados e o lugar reafirmado. A localização central, muitas vezes descrevendo o Estado como “o coração do Brasil”, não dá a possibilidade de ter o mar como protagonista, como é o caso de tantas canções conhecidas - mas as paisag...