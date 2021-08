Magazine Pais de crianças com deficiência enfrentam desafio dobrado na pandemia Adaptações para o sistema remoto e menor interação social são obstáculos ainda maiores para o desenvolvimento dos pequenos

Os impactos da pandemia nas crianças engloba uma série de fatores, entre eles o desenvolvimento da linguagem, a qualidade do aprendizado escolar e da interação social. A adaptação para o ensino remoto em meio às mudanças de rotina se tornou um desafio diário para os pais. Para aqueles com crianças com desenvolvimento atípico ou PcD (pessoa com deficiência) em c...